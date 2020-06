Juve: Buffon, energie per ripartire dentro di noi

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - "Gli anni mi hanno insegnato che bisogna sempre trovare in se stessi le giuste energie per ripartire più concentrati di prima". Gianluigi Buffon ha affidato ai social una riflessione in vista della ripresa della stagione. "I risultati che verranno saranno il frutto del nostro impegno e del nostro lavoro" ha scritto il portiere della Juventus sul proprio account Instagram.

