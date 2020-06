Evade dai domiciliari e ha incidente con l'auto, arrestato

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 01 GIU - Si concede un giro in auto fino a Domodossola, nonostante gli arresti domiciliari, ma all'imbocco della cittadina ha perso il controllo dell'auto e ha sbattuto contro una palina della segnaletica stradale. Un cinquantenne residente in valle Formazza è stato arrestato dai carabinieri.

Ad attirare l'attenzione dei carabinieri, chiamati da alcuni automobilisti di passaggio, è stato l'atteggiamento dell'uomo che, dopo l'incidente, ha continuato imperturbabile il suo giro in auto nel centro di Domodossola. Arrestato, l'uomo aveva nel bagagliaio dell'auto una mazza da baseball. Il Tribunale di Verbania ha convalidato l'arresto e lo ha rimandato ai domiciliari. (ANSA).