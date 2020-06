Dalla coca al caffè, docu-film Lavazza per Giornata Ambiente

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Una storia al femminile di rinascita e speranza. Parla di questo 'Coffee Defenders, a Path from Coca to Coffee', il primo documentario firmato Lavazza. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, venerdì 5 giugno, l'azienda italiana del caffè lancia su Amazon Prime Video il docu-film del regista Oscar Ruiz Navia.

Il documentario si inserisce nel progetto Lavazza 'Coffee Defenders', che trae ispirazione dalle storie dei produttori beneficiari della Fondazione Lavazza. Attiva nel Meta, uno dei 32 dipartimenti della Colombia, la Fondazione porta avanti dal 2015 un programma di sviluppo sostenibile che ha risollevato le condizioni socioeconomiche di oltre cento famiglie di agricoltori aiutandole a far rifiorire le piantagioni di caffè in territori un tempo impiegati per produzioni illegali come quella della cocaina.

Tra i beneficiari della Fondazione Lavazza c'è la protagonista del docu-film, Johana, una ragazza colombiana che, dopo aver perso tutto durante la guerriglia delle Farc, riprende in mano la sua vita, e quella dei sei figli, ripartendo dalla sua terra, il Meta, e dalla coltivazione del caffè. Simbolo di questa rinascita una piantina di caffè che la donna porta con sé dalla Colombia al Costa Rica. E' proprio in questo viaggio di speranza che, attraversando le bellezze del Sud America, Johana racconta la sua storia alla reporter Alexandra Roca. (ANSA).