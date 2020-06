Coronavius: Polo sanitario Oulx diventa Casa della Salute

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Con l'arrivo dei medici di famiglia, e all'inizio di quella che si spera una buona stagione turistica, il Polo sanitario di Oulx (Torino) diventa Casa della Salute.

"Nonostante le difficoltà di questi mesi - sottolinea il direttore dell'Asl To3, Flavio Boraso - abbiamo continuato a lavorare per il rafforzamento dei servizi in chiave futura, considerata la necessità di un'ottimale medicina di territorio come il Covid ha messo in evidenza".

I medici di famiglia - spiega l'As To3 - sono presenti nel Polo di Oulx per 25 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì, per rafforzare la rete dei servizi per i cittadini. Il Polo ospita già infatti il Cup, un Poliambulatorio specialistico, un ambulatorio infermieristico, un consultorio, un pediatra di libera scelta, i servizi di Continuità assistenziale e il P.a.s.s. il punto d'accoglienza socio-sanitario.

Durante questo periodo è anche sede di una Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) formate da medici che si occupano di cure domiciliari per i pazienti Covid-19 in via di guarigione. Sono inoltre al vaglio progetti di telemedicina.

