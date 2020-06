Castello di Pralormo, dal 7 giugno riapertura delle visite

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Dopo il periodo di chiusura dovuto all'emergenza sanitaria per via del coronavirus, il Castello di Pralormo riapre al pubblico domenica 7 giugno dalle 10 alle 18.

Sono stati messi in atto degli accorgimenti nell'organizzazione delle visite che permettono l'accesso in sicurezza dei visitatori sia all'interno del Castello, con ingressi programmati in piccoli gruppi, che nel parco storico, con accessi contingentati in base all'affluenza.

La visita del solo parco non richiede prenotazione. Quella all'interno del Castello è guidata e si propone di illustrare ai visitatori alcuni dei principali ambienti, mostrando loro come si svolgeva la vita delle persone che vi lavoravano e vi abitavano nel periodo tra la metà del XIX e l'inizio del XX secolo. (ANSA).