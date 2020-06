Capriolo cade in una roggia, salvato verrà presto rilasciato

(ANSA) - IVREA, 01 GIU - I vigili del fuoco hanno salvato a Rivarolo Canavese un capriolo caduto nella roggia di Vesignano.

L'animale, che ha rischiato di annegare, è stato recuperato dai sommozzatori. Era in ipotermia e ferito in zona perineale. Dopo il recupero è stato portato al Canc di Grugliasco, il Centro Animali Non Convenzionali, per le cure del caso. Dato che le sue le condizioni non sono gravi potrà essere presto rilasciato in un ambiente naturale.

La Città metropolitana di Torino ha affidato al Canc il servizio di recupero della fauna selvatica ferita per non interrompere il progetto 'Salviamoli Insieme', che ogni anno registra interventi su oltre tremila animali. (ANSA).