Bracciali anti-Covid, oscurato sito azienda torinese

(ANSA) - IVREA (TORINO), 01 GIU - L'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Agcm) ha fatto oscurare le pagine di un sito internet attraverso cui un'impresa di Cascinette d'Ivrea (Torino) vendeva braccialetti a 649 euro per la prevenzione e la cura del covid-19. L'imprenditore è stato segnalato al Ministero della Salute che ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti dell'impresa individuale.

I braccialetti venivano descritti con proprietà in grado di agire contro batteri e virus tramite l'emissione di segnali elettromagnetici opposti a quelli emessi dal covid-19. Il titolare dell'attività rischia una sanzione fino a 5 milioni di euro. (ANSA).