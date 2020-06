Ambiente: Fieschi, tutela biodiversità è scelta ineluttabile

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - "La sostenibilità ambientale non è più, come in passato, una opportunità per conquistare nuove fasce di mercato e per mostrarsi responsabili nei confronti della società e della natura. Oggi per le aziende è una scelta ineluttabile". Lo sottolinea Maurizio Fieschi, fondatore e amministratore unico dello Studio Fieschi, società di consulenza per la sostenibilità di prodotti, aziende e organizzazioni.

"Tra tutti i temi quello della tutela della biodiversità è il più distante rispetto alla cultura del mondo economico. Le aziende hanno difficoltà ad affrontarlo. Noi vogliamo aiutarle a colmare questo gap fornendo loro una metodologia, facile da applicare, per misurare il rischio delle proprie attività produttive sulla biodiversità", spiega Fieschi. Fino a oggi applicano questo strumento, denominato Bir, circa venti i siti in Europa - Italia, Francia, Spagna, Germania e Serbia - e in Brasile.Appartengono ad aziende dei settori metallurgico, chimico, del trattamento rifiuti. "Ora pensiamo che sia necessario calare questa metodologia - dice Fieschi - a livello locale, aumentare la applicazioni in diversi settori e diversi ambienti. Cerchiamo di portare la sensibilità verso la biodiversità, ad esempio, nell'ambito dei servizi idrici".

Fieschi ricorda che "la Commissione Europea ha appena pubblicato la strategia sulla biodiversità per il 2030, nell'ambito del Green Deal. Un documenta dimostra l'importanza di questo tema per l'Europa". (ANSA).