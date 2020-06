2 Giugno: la Costituzione tra umorismo e illustrazione

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Il Centro Studi Vivere dal Ridere, in collaborazione con le istituzioni, ha coinvolto, per i festeggiamenti del 2 giugno, alcuni disegnatori di fama per dare un contributo ai video 'Vignettisti e bambini raccontano la Costituzione'. Si parte dal disegno dell'articolo 54 a opera di Milko Dalla Battista che ha anche mandato un contributo video con la motivazione #iocicredoperchè, legato al mondo del disegno. L'illustratore Massimiliano Frezzato ha riassunto una decina di articoli della Costituzione, mentre Dino Aloi, Gianni Chiostri, Gianni Audisio e Lido Contemori hanno scelto un articolo a testa della Costituzione e hanno realizzato un disegno ad hoc, tra il comico e l'ironico.

Tutti i disegnatori hanno mandato "spezzoni video" della lavorazione del disegno in modo da poter mostrare al pubblico anche la parte di preparazione. Il risultato è quello di vedere l'autore in una sorta di diretta con il pubblico mentre lavora.

I disegni saranno donati al Consiglio regionale del Piemonte e andranno a implementare l'allestimento della mostra permanente dedicata agli articoli della Costituzione, nei locali dello stesso Consiglio. In mostra anche le opere degli artisti Marco De Angelis e Fabio Sironi. (ANSA).