Meteo: giugno comincia con tempo instabile, più fresco dal 5

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Il mese di giugno inizia all'insegna della variabilità meteorologica in Piemonte, per effetto delol'influenza esercitata da un'area di bassa pressione presente sul Balcani. Si alterneranno annuvolamenti e schiarite, con temporali e rovesci limitati fino a martedì alle zone alpine e alle vallate. Mercoledì invece le previsioni Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) 'vedono' lo sconfinamento dei temporali anche sulle pianure, tranne che nell'Alessandrino.

Le previsioni a medio termine di Smi (Società Meteorologica Italiana) indicano un'accentuarsi dell'instabilità dal 5 giugno, con temperature in calo per qualche giorno. (ANSA).