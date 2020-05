Vini del Piemonte, a Varsavia degustazione a distanza

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - E' stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione del consorzio di promozione I Vini del Piemonte: a guidarlo, per i prossimi 4 anni, sarà ancora Nicola Argamante, affiancato dalla vice presidente Elisa Semino Quattro i nuovi consiglieri oltre ala vicepresidente: sono Alberto Cerrino, Riikka Sukula, Daniele Gaia, Lorella Zoppis Antoniolo; confermati Mauro Daniele, Andrea Faccio e Lorenzo Olivero.

Nel consiglio sono rappresentate le principali aree vitivinicole del Piemonte: oltre a Langhe e Monferrato, che annoverano la maggior parte dei consorziati, il nuovo cda estende la propria rappresentatività a territori emergenti come l'area dei Colli Tortonesi e l'Alto Piemonte, "Ripartiamo - sottolinea Argamante - in un quadro di incertezza causata dalla crisi del Covid-19, ma consapevoli che le aziende continueranno ad aver bisogno di fare attività di promozione e forse ancora più di prima. Nei prossimi anni dovremmo impegnarci non soltanto nel presidiare i mercati "storici" e nel cercare nuovi sbocchi commerciali per le nostre aziende, come abbiamo sempre fatto, ma dovremo farlo in un contesto diverso dal passato".

La prima iniziativa è la degustazione 'a distanza' in agenda lunedì 1 giugno a Varsavia in dialogo con i produttori collegati online in videoconferenza.