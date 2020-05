Via Lattea punta anche sul golf, apre campo Pragelato

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - "Anche il golf entra a pieno titolo nell'offerta turistica della Via Lattea per l'ormai prossima stagione estiva". Lo afferma il sindaco di Pragelato, Giorgio Merlo, assessore alla Comunicazione dei Comuni Olimpici Unione Montana Via Lattea, annunciando l'apertura per sabato prossimo, 6 giugno, della stagione estiva del Golf di Pragelato.

Il campo è in ottime condizioni per i lavori fatti dallo staff dell'organizzazione e per l'intervento dell'Amministrazione Comunale. Nove buche, par 36, con una lunghezza complessiva di quasi 3mila metri, che si distingue per essere in grado di offrire tutte le caratteristiche di un campo alpino, pur senza costringere i giocatori a pendenze troppo impegnative, con un dislivello di circa 40 metri.

Il via ufficiale alla stagione sportiva del Golf Pragelato è in programma il 7 giugno, domenica prossima, con la cosiddetta 'pallinata' d'apertura, che sostituirà la tradizionale gara. I giocatori potranno così cimentarsi con il campo, nel pieno rispetto delle normative anticontagio Covid-19. Le attività entreranno nel vivo dal fine settimana successivo all'apertura, quando il Golf Pragelato ospiterà il circuito Whats Golf, con la formula extraday score autorizzata dalla Federazione Golf.

"La stagione, comunque sia, sarà prevalentemente caratterizzata dalla riscoperta del paesaggio, del territorio e della natura - osserva Merlo -. E, sotto questo profilo, Pragelato con il suo territorio e la sua identità, può giocare un ruolo decisivo e protagonistico". (ANSA).