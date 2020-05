Verbania sempre più digitale,online nuovo geo-portale Comune

(ANSA) - VERBANIA, 30 MAG - E' online il nuovo geo-portale del Comune di Verbania. Si tratta di un sistema informativo territoriale che permette ai cittadini di accedere a molti utili servizi di consultazione cartografica senza caricare alcun programma particolare. Sono sufficienti un qualsiasi browser e la connessione a internet. Con questo accesso telematico diretto alle informazioni territoriali è possibile interrogare la cartografia su uno o più livelli, a seconda di che cosa interessa rendere visibile di volta in volta, e visualizzare i dati a essa associati.

"Questo portale renderà più veloce ed efficace la relazione tra gli uffici e i professionisti, ma si rivelerà anche uno strumento molto utile per tutti i cittadini, che potranno accedere da casa o dall'ufficio a gran parte delle informazioni riguardanti il territorio e le loro proprietà", afferma l'assessore all'Innovazione del Comune di Verbania, Giovanni B.

Margaroli. "Grazie allo sforzo dell'ufficio Urbanistica il nuovo servizio è stato attivato in tempi molto rapidi con i dati aggiornati alle ultime varianti - aggiunge -. Devo ringraziare anche l'ufficio Servizi Informatici del Comune di Verbania che, in questa difficile fase della vita della città, ha aiutato tutti, dipendenti e cittadini, a vedere un po' attenuati gli effetti negativi della chiusura e allo stesso tempo non ha fermato le attività di sviluppo. Stiamo tutti prendendo consapevolezza dell'importanza di servizi tecnologicamente avanzati anche per aiutarci nell'emergenza. Proseguiremo con determinazione su questa strada". (ANSA).