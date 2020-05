Progetto Alba-Cannes candidato a Regiostars Awards della Ue

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Un gemellaggio didattico, enogastronomico e culturale tra l'Accademia Alberghiera di Alba (Cuneo) e la Faculté des Metiers Ecole Hoteliere di Cannes, in Costa Azzurra, protagoniste del Progetto Impact, è tra i candidati a vincere il premio Regiostars Awards per i progetti finanziati dall'Unione Europea "che dimostrano eccellenza e un nuovo approccio nello sviluppo regionale".

I Regiostars, istituiti nel 2008 dalla Commissione Europea, vengono assegnati ai progetti realizzati in 5 categorie tematiche: mondo smart, sostenibilità, crescita inclusiva, sviluppo urbano e l'argomento dell'anno. Quest'ultimo è nel 2020 è "I giovani e la cooperazione oltre i confini-30 anni di Interreg" e il progetto Impact concorre in questa categoria. E' stato elaborato su un percorso formativo di cucina internazionale e transfrontaliera, mettendo al centro anche strumenti e materiali di didattica digitali. "Ha creato connessioni tra accademie di cucina, aziende locali, produttori, ristoratori, chef, istituzioni con una metodologia di insegnamento digitale e innovativa, ancora prima che l'emergenza Covid la rendesse indispensabile. Un progetto - sottolinea l'Accademia Alberghiera di Alba - che ha voluto dare un contributo importante alla formazione di una 'new european generation' La candidatura al premio Regiostars è dunque anche un riconoscimento della capacità del nostro territorio di innovare, preparare il futuro ed essere motore di cambiamento".

(ANSA).