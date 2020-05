Orto Botanico riapre alla visite ma solo per i prenotati

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Dal 6 giugno riapre alle visite nei weekend l'Orto Botanico di Torino, il sabato dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 19, ma sarà indispensabile la prenotazione e d'obbligo seguire una serie di norme anti-contagio da Coronavirus. Il numero dei visitatori deve essere contingentato, la permanenza nel giardino avrà una durata massima di 90 minuti, non sarà possibile accedere alle serre poiché, per ragioni legate alla coltivazione delle piante, in questi ambienti non è garantita l'aerazione richiesta dai protocolli Covid-19, i servizi igienici non saranno accessibili.

Da rispettare anche le norme di distanziamento di 2 metri tra le persone, ad eccezione del proprio nucleo familiare, di igienizzazione delle mani all'ingresso prima di avvicinarsi alla biglietteria, la mascherina obbligatoria, La direzione, inoltre, raccomanda di preparare il denaro contato o in piccoli tagli Le abituali visite guidate, infine, sono sospese fino a data da definire. (ANSA).