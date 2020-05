Mascherine all'aperto, Chivasso estende obbligo al 14 giugno

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Il sindaco di Chivasso, Claudio Castello, ha firmato un'ordinanza che rende obbligatorio l'utilizzo della mascherina in tutti i luoghi pubblici all'aperto da mercoledì 3 a domenica 14 giugno. Il provvedimento è stato assunto "per prevenire ulteriori contagi e garantire la salute pubblica di tutti i cittadini", anche a fronte della riapertura del mercato settimanale del mercoledì in via Torino.

"Nella nostra città sono ancora numerosi i cittadini positivi al Coronavirus - dice il sindaco Castello - la noncuranza di alcuni e anche le possibili disattenzioni possono esporre al contagio le persone più fragili ed è per questo che abbiamo previsto fino al 14 giugno l'uso della mascherina nei luoghi all'aperto dove non è possibile garantire una distanza dagli altri di almeno due metri". (ANSA).