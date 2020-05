In PIemonte sabato 30 maggio 7 decessi e 652 guariti

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Continua a scendere ll numero dei decessi per Coronavirus in Piemonte: oggi sono 7, di cui 1 registrata oggi, nel bollettino dell'Unità di crisi regionale. I guariti sono 652 in più rispetto a ieri, altre 3189 persone sono considerate in via di guarigione. Per quanto riguarda i contagi, l'incremento dei positivi è di 82 rispetto a ieri, di cui 25 nelle Rsa, 13 conferme di test sierologici positivi, 29 asintomatici).

I ricoverati in terapia intensiva sono 60 (-1 rispetto a ieri), in altri reparti sono 988 (-41 rispetto). Le persone in isolamento domiciliare sono 4242.

I tamponi diagnostici finora processati sono 315.828, di cui 174.352 risultati negativi. (ANSA).