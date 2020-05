Arte: in mostra tavole di Guido Giordano, artista architetto

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - E' dedicata alle tavole dell'artista Guido Giordano, realizzate a biro per illustrare il romanzo capolavoro di Apollinaire, la nuova proposta di Galleria Tricromia nella sezione "Vernice Art Collection".

Guido Giordano, nato a Cuneo nel 1947, è architetto - si è laureato con Carlo Mollino nel 1972 - artista multitasking e poliedrico. Nella sua carriera affronta il disegno, la pittura, la scultura, la grafica, il fumetto, la vignetta umoristica, la ceramica con elaborazioni che spaziano dal bronzo all'ottone, dal vetro alla ceramica sino alla gomma. La sua attività si identifica, verso la metà degli anni Settanta, su consiglio degli editori Franco Maria Ricci e Claudio Colacchia, con un testo particolarmente difficile, Les Onze Mille Verges, scritto dal poeta, scrittore, giornalista e critico d'arte francese Guillaume Apollinaire, inventore del calligramme e tra i primi poeti visivi. L'idea non ha seguito, nonostante le 190 tavole a matita realizzate. Giordano, a distanza di trent'anni, riprende l'antico progetto. Nel gennaio del 2016, questa volta con l'impiego del tratto a biro, realizza 250 tavole di grande formato con eleganza di tratto e chiaroscuri frutto di un uso dello strumento davvero personale. Una sorta di vera piccola enciclopedia ricca di oltre 750 citazioni che spaziano dall'arte al teatro, dal fumetto al sociale, dalla caricatura al grafismo in libertà che è proprio di questo artista. (ANSA).