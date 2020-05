Alessandria, vandali svuotano fioriere e sradicano piante

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - Vandali in azione la notte scorsa nel centro di Alessandria: sono stati svuotate della terra vasi e fioriere posizionati davanti ai negozi, sradicati gli alberelli. "E' inaccettabile e vergognoso - commenta l'Ascom - Dopo più di 60 giorni di chiusura, con incassi azzerati, in mezzo alle immense difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti, i commercianti cittadini stanno cercando di ripartire, fra grandi preoccupazioni per la sopravvivenza delle proprie attività e l'entusiasmo unito alla determinazione che, da sempre, contraddistinguono il dna di ogni imprenditore. Gesti del genere sono francamente inaccettabili. Sempre. Oggi ancora di più". (ANSA).