Fase 2: Scuola Applicazione a sostegno di Torino Solidale

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Tre tonnellate di generi alimentari sono stati raccolti volontariamente, fuori dall'orario di servizio, per essere donati alle famiglie in difficoltà. E' l'iniziativa di solidarietà degli ufficiali e del personale del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino, che hanno voluto così sostenere le attività di 'Torino Solidale', la rete della Città per far fronte all'emergenza sociale legata all'epidemia da Covid-19.

"La consegna di pacchi alimentari alla rete di 'Torino Solidale' da parte dell'Esercito - sottolinea la sindaca, Chiara Appendino - è un'altro segno di solidarietà del nostro territorio che, ancora una volta, dà prova di essere unito in questa emergenza, con il pieno impegno di tutte le Istituzioni".

Anche per il generale di divisione Salvatore Cuoci, comandante dell'istituto di formazione, "questa attività è un'ulteriore dimostrazione del profondo legame della Forza Armata con la comunità cittadina e in particolare degli Ufficiali che, formandosi a Torino, hanno con il capoluogo piemontese un sentito legame di vicinanza".

Fin dall'inizio dell'emergenza la Scuola di Applicazione ha dato il suo contributo, mettendo a disposizione alcuni padiglioni della Caserma Riberi per persone che non hanno possibilità di isolamento domiciliare e rendendo disponibili nuclei specializzati di disinfettori tuttora impegnati in attività di sanificazione delle Rsa. (ANSA).