Fase 2: Mauto riapre con la mostra sui 70 anni dell'Aurelia

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Il Mauto-Museo Nazionale dell'Automobile di Torino riapre domani, e fino al 2 giugno, per poi aprire dal venerdì al lunedì mattina per tutto il mese di giugno. Una riapertura in perfetta sicurezza rispetto alle norme anti Covid-19, anche grazie agli ampi spazi di cui gode il Museo. All'entrata, tra l'altro, verrà misurata la temperatura e il percorso sarà unidirezionale, aiutato da indicazioni che si rifanno al mondo al mondo della Formula 1.

L'automobile torna così protagonista attraverso la prestigiosa collezione e la mostra sui 70 anni della Lancia Aurelia, prorogata fino al 27 settembre.

"Riapriamo guardando al futuro per far ripartire il Paese - dicono il presidente e il direttore Benedetto Camerana e Mariella Mengozzi - Torino deve rimettere in moto le attività culturali per sostenere la ripresa economica e attirare i flussi dall'estero in autunno e nel 2021; vogliamo consolidare gli ottimi risultati dello scorso anno".

Fino al termine dell'emergenza coronavirus, la facciata del Museo resterà illuminata da un fascio tricolore, tra i più grandi d'Italia. Il museo aderisce all'iniziativa della Città di Torino #TorinoMuseiAperti. (ANSA).