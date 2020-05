Cirio, Piemonte pronto a riaprire confini il 3/6

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - "La pagella settimanale, arrivata ieri sera dall'ISS, ci ha permesso di constatare con grande soddisfazione che i parametri dell'infezione sono tutti all'interno delle soglie, non abbiamo criticità, valori che accendano allarmi. Confidiamo quindi che il 3 giugno i confini della regione possano aprirsi". Lo ha annunciato il presidente della Regione Alberto Cirio in una conferenza stampa alla Reggia di Venaria per presentare gli interventi per il turismo.

"Vogliamo riaprire con prudenza ma per sempre", ha detto.

