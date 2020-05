2 giugno, aperti beni culturali Langhe Roero e Monferrato

(ANSA) - ASTI, 29 MAG - Parchi, chiese, musei, siti archeologici e riserve naturali aperte in Langhe, Monferrato Roero nel fine settimana del 2 giugno. "Dopo un lungo periodo di chiusura, a causa dell'emergenza sanitaria degli ultimi mesi - spiega l'Ente Turismo dei paesaggi vitivinicoli patrimonio Unesco - la stagione turistica in Langhe Monferrato Roero si avvia ad una ripresa per favorire la fruizione di beni culturali e aree verdi ai turisti".

Molti i luoghi che garantiscono l'apertura, anche straordinaria, "e fanno da apripista ad una conciliazione in sicurezza dell'esperienza di godimento del nostro patrimonio territoriale". Tra questi, le chiesette romaniche a Cortazzone e Montiglio Monferrato (Asti), la torre di Barbaresco (Cuneo), diversi castelli e manieri, i musei di Barolo (Cuneo), la riserva naturale di Valle Andona (Asti). L'elenco completo è disponibile su http://www.langheroero.it/Eventi.jsp?idEventoRicerca=3053.

