Il Barcellona blinda, Ansu Fati "Non si muove"

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Ansu Fati non si muoverà dal Barcellona. Il club catalano blinda il proprio gioiellino, classe 2002, precisando che l'attaccante non verrà inserito in alcuno scambio. Lo scrive il quotidiano Sport. Il giocatore, che ha parecchi estimatori, sarebbe stato chiesto dalla Juve che, dopo il gran rifiuto di Arthur di trasferirsi a Torino, avrebbe voluto inserirlo nello scambio con Pjanic. Secco, anche in questo caso, il no del Barcellona che si somma a quello del centrocampista brasiliano. A questo punto, i due club dovranno trovare altri accordi per favorire il trasferimento di Miralem Pjanic, che piace molto all'allenatore Quique Setien, meno a Maurizio Sarri: quest'ultimo sogna l'arrivo di Jorginho, che ha avuto al Napoli e poi anche al Chelsea. (ANSA).