Delitto Rosboch,in carcere G. De Filippi

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Torna in carcere Gabriele De Filippi, condannato a 30 anni in Cassazione lo scorso dicembre per l'omicidio di Gloria Rosboch, l'insegnante del Canavese scomparsa il 13 gennaio 2016 e ritrovata morta un mese dopo. De Filippi era uscito dal carcere di Torino, dopo essere risultato positivo al Coronavirus i primi di aprile, su decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. Ieri la decisione di riportarlo in carcere, dopo la comunicazione che è risultato negativo ai due tamponi. I carabinieri della stazione Borgo Dora lo hanno condotto in carcere.