Sestriere prepara suoi sentieri per l'estate

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Sestriere si prepara alla stagione estiva con la pulizia dei sentieri, agibili a piedi o in mountain bike. I lavori di riqualificazione, dal taglio dell'erba alla rimozione delle piante cadute alla sistemazione della segnaletica, in alcuni casi sono già iniziati. In breve tempo, quindi, l'intero patrimonio di percorsi sarà sistemato e potrà accogliere i turisti che sceglieranno le montagne per questa estate post Coronavirus.

"Questa mattina attraverso una delibera di Giunta - commentano il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, e l'assessore Francesco Rustichelli - abbiamo assegnato l'affidamento di gran parte dei lavori di riqualificazione dei sentieri. Inoltre abbiamo anche confermato il calendario degli eventi estivi del Comune di Sestriere. Eventi che speriamo di poter integrare in corso d'opera di pari passo ad un allentamento delle restrizioni cui tutti noi siamo soggetti per vie dell'emergenza sanitaria.

Tra questi abbiamo confermato la Pro Am di Golf Comune di Sestriere nel mese di luglio, con il campo a 18 buche che aprirà già il prossimo 6 giugno. E poi ancora appuntamenti motociclistici come HAT In Moto Oltre le Nuvole e HAT Sanremo-Sestriere, ed anche la decima edizione dal Sestriere Film Festival sino ad arrivare alla penultima tappa del Giro d'Italia 2020, la Alba-Sestriere, che è stata riprogrammata sabato 24 ottobre e che farà da lancio alla prossima stagione invernale". (ANSA).