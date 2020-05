Riparti Piemonte è legge, 800 milioni per l'economia

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Il provvedimento Riparti Piemonte, messo in campo dalla Giunta Cirio per il rilancio dell'economia regionale nella Fase 2 dell'emergenza Covid-19, ha avuto questa sera il via libera del Consiglio regionale. Dopo una mini-maratona di tre giorni di Aula virtuale, e con il contingentamento dei tempi, il centrodestra che guida la Regione ha approvato un testo che complessivamente mette in campo 800 milioni, di cui circa 130 stralciati e approvati in precedenza sotto forma di Bonus Piemonte. (ANSA).