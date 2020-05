Piemonte, 42 milioni per 1000 interventi post-alluvioni

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Il Piemonte mette in campo 42 milioni di euro per quasi mille interventi di ripristino dei danni provocati dall'alluvione del novembre scorso.

"Nonostante la difficilissima situazione - sottolinea l'assessore alla Protezione Civile della Giunta Cirio, Marco Gabusi - abbiamo continuato a lavorare affinché non si perdesse nemmeno un giorno per ottenere da Roma i contributi di cui necessitiamo".

"L'ordinanza di approvazione del piano degli interventi urgenti - spiega Gabusi - è stata firmata ieri sera dal presidente Cirio per un importo di 41.893.424 euro, assegnati ai Comuni che hanno subito danni a novembre, a cui si aggiungono 249.284 euro residuali per l'alessandrino colpito in ottobre, a copertura di alcuni interventi che erano rimasti fuori dalla prima erogazione di contributi".

"I beneficiari dei contribuiti sono i sindaci dei Comuni colpiti, i presidenti delle Province e i direttori degli altri enti pubblici che si occupano dell'esecuzione dei lavori.

Sappiamo bene quanto sia importante per i territori, soprattutto i più piccoli, avere risorse per il ripristino di strade, ponti, edifici e infrastrutture. Ringrazio il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, che in piena emergenza Covid-19 ha firmato con sollecitudine l'approvazione del piano di interventi, consentendoci di arrivare all'ordinanza in tempi rapidissimi". (ANSA).