Fase 2, riparte servizio prelievi all'ospedale di Tortona

(ANSA) - TORTONA (ALESSANDRIA), 27 MAG - Dal 29 maggio riaprirà il servizio prelievi per analisi del sangue nel Laboratorio dell'ospedale di Tortona, da marzo primo Covid Hospital del Piemonte, con ingresso da piazza Cavallotti (7.30-11.30, dal lunedì al venerdì). Accesso solo previa prenotazione telefonica (Cup 199 107077 oppure 099 7730773). Al varco d'ingresso personale per i controlli. Previsto triage sui criteri anti Covid-19.

Le future mamme, per eseguire il test della curva da carico glicemico, potranno chiamare il call center per prenotare l'esame che sarà effettuato nel reparto di Ginecologia dell'ospedale San Giacomo di Novi Ligure. (ANSA).