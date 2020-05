Fase 2: riapre il Mottarone Adventure Park di Stresa

(ANSA) - STRESA, 27 MAG - Riapre il 29 maggio anche il Mottarone Adventure Park di Stresa (VCO) sulla sponde piemontese del Lago Maggiore.

Dopo l'apertura degli altri siti del circuito (Isola Bella, Isola Madre, Rocca di Angera e Parco Pallavicino), aprirà dal 29 maggio nei weekend e dal 20 giugno tutti i giorni, all'interno del comprensorio Parco del Mottarone di Terre Borromeo. Una meta outdoor ideale per famiglie con bambini, sportivi e in particolare amanti delle attività in mountain bike o per chi desidera semplicemente passeggiare in uno scenario naturale mozzafiato.

Inaugurato lo scorso anno con lo scopo di valorizzare la zona boschiva, il parco avventura si estende su una superficie di 3 mila metri quadrati ed è dotato di quattro percorsi con differenti livelli di difficoltà, adatti anche ai più piccoli, a partire dai 3 anni. (ANSA).