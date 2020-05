Coronavirus: nessuna vittima registrata oggi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Frena ancora l'epidemia da coronavirus in Piemonte. Sono sedici i decessi, di cui nessuno registrato nella giornata di oggi, e 73 i nuovi contagi comunicati questa sera dall'Unità di crisi della Regione.

Dall'inizio dell'emergenza le vittime salgono a 3.828 e i contagiati a 30.387, mentre i pazienti virologicamente guariti salgono a 16.479, 544 in più rispetto a ieri, con altri 3.616 in via di guarigione.

Ancora in calo i ricoverati in terapia intensiva, 68, ovvero due in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.118, 44 in meno rispetto a ieri, e 5.278 le persone in isolamento domiciliare.

I tamponi diagnostici finora processati sono 298.571, di cui 166.237 risultati negativi. (ANSA).