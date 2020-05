Cia Alessandria, interventi strutturali in aree golenali

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Interventi strutturali nelle aree golenali della provincia di Alessandria dove l'agricoltura ha pagato un pesante prezzo "con le ultime tre alluvioni". Le chiede la Cia di Alessandria, commentando le comunicazioni dell'Osservatorio dell'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi). Nel rapporto si evidenzia che si "è verificata una forte discesa della portata del fiume Tanaro in Piemonte, pur rimanendo superiore ad un anno fa". Il presidente Anbi, Francesco Vincenzi, fa notare che "si sta accentuando un carattere torrentizio per i fiumi italiani, i cui apporti idrici diventano incostanti, condizionando l'andamento agronomico delle campagne". E sostiene che "è evidente la necessità di nuovi invasi, che stabilizzino le disponibilità idriche, dando maggiore sicurezza al reddito degli agricoltori".

La Cia alessandrina ricorda che le ultime tre alluvioni "hanno pesantemente intaccato l'agricoltura" della provincia di Alessandria "i cui campi hanno preservato la sicurezza della città, distruggendo interi appezzamenti, inondando capannoni e cantine vitivinicole, mettendo a rischio allevamenti e compromettendo le semine nelle lavorazioni a venire". Per il presidente della Cia di Alessandria Gian Piero Ameglio, dunque, "è necessario pensare ad interventi e sostegni che diventino strutturali nelle aree golenali del nostro territorio. Le aziende colpite dall'alluvione non hanno la possibilità di assicurare le produzioni, quindi devono essere sostenute per il ruolo determinante che svolgono, anche per la salvaguardia dei centri urbani" (ANSA).