Stagionali frutta,a Cuneo esercito anti-assembramenti

(ANSA) - CUNEO, 26 MAG - Ci sarà per la prima volta anche l'Esercito a vigilare sulla raccolta della frutta a Saluzzo, nel Cuneese, uno dei maggiori distretti agricoli del Nord Italia, che da giugno a novembre impiega fino a 12mila stagionali, la maggior parte nord africani. E' quanto deciso nel corso di un incontro in Prefettura, a Cuneo, per scongiurare assembramenti e, quindi, focolai di coronavirus."Si devono evitare gli assembramenti del passato", spiega il questore di Cuneo, Emanuele Ricifari. I controlli verranno intensificati dalla prossima settimana, con la probabile riapertura dei confini regionali. (ANSA).