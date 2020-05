Maltrattamenti, due arresti in 24 ore nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Due arresti dei carabinieri di Torino per maltrattamenti in famiglia in sole 24 ore.

A Condove un cittadino italiano di 37 anni è finito in manette per aver picchiato la moglie, 35enne, che è riuscita a chiamare il 112. A Moncalieri un 43enne, italiano, è stato arrestato per aver picchiato e umiliato la moglie 33enne anche davanti ai figli piccoli della coppia, di uno e 6 anni.

All'arrivo dei carabinieri nella loro abitazione, la lite era ancora in corso. La donna ha raccontato ai militari che le violenze duravano da molto tempo.

Per tutte le vittime è stato applicato il Codice Rosso. Si ricorda che oltre al 112 è possibile chiamare il numero dedicato 1522. (ANSA).