Festival Lettura Ivrea, da venerdì online

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Va online, in attesa di tornare dal vivo, La grande invasione, il festival della lettura di Ivrea che da sempre si svolge in occasione del ponte del 2 giugno. Dal 29 maggio al primo giugno si svolge #aspettandoinvasione20: sei lezioni online tenute da giornalisti, scrittori e saggisti. Ospiti Chiara Alessi, Silvia Bencivelli, Matteo Nucci, Luca Scarlini, Andrea Staid, Chiara Valerio.

Il festival prende il via venerdì 29 maggio con l'anteprima in diretta su Fahrenheit (Rai Radio Tre), nell'ambito di Radio Festival: Gianmario Pilo e Marco Cassini, ideatori e curatori della Grande invasione, 'inaugureranno' la manifestazione, passando poi il testimone a Chiara Alessi, saggista e critica di design, che terrà l'intervento Ivrea tra industria e cultura.

Sarà questa l'occasione per annunciare le date dell'edizione 2020 della kermesse, rimandata a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Le sei lezioni avranno un costo simbolico di 5 euro ciascuna, da acquistare tramite paypal sul sito (bit.ly/invasione20) o, per gli eporediesi, alla libreria La galleria del libro. (ANSA).