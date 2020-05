Fase 2: firma remota e sopralluogo a distanza per ripartire

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Dalla firma remota con riconoscimento web ai sopralluoghi a distanza, senza spostarsi, alla gestione dell'ingresso negli uffici utilizzando la tecnologia blockchain per garantire la privacy. Tinexta, società leader nell'innovazione digitale e nella consulenza operativa, offre alle piccole e medie imprese una gamma di nuovi prodotti e servizi per "Ripartire, insieme".

Si chiama così l'iniziativa della società quotata sul segmento Star della Borsa Italiana, che lo scorso ottobre ha tagliato il traguardo dei dieci anni di attività, per aiutare le imprese italiane ad affrontare i problemi e cogliere le opportunità della difficile ripresa dall'emergenza Coronavirus.

Per comprendere dove concentrare gli sforzi, e come individuare opportunità e benefici a disposizione, Tinexta ha organizzato per mercoledì 27 maggio, dalle 9.30 alle 11, un webinar. L'inscrizione attraverso i siti della società è gratuita. Protagonisti i ceo delle aziende del Gruppo, che forniranno a decisori e manager delle pmi italiane, invitate a partecipare, informazioni, dati e consigli utili. E illustreranno strumenti, servizi e software messi a punto. Una "ampia cassetta degli attrezzi" che Innolva, Co.Mark, Warrant Hub e InfoCert, le aziende del Gruppo, hanno messo a punto per la ripartenza. (ANSA).