Riparti Piemonte, al via discussione in Consiglio Regionale

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - E' al via oggi in Consiglio regionale la tre giorni per la discussione e l'approvazione del provvedimento Riparti Piemonte per il rilancio del tessuto economico regionale. In programma una mini-maratona con dieci ore di sedute giornaliere, in orario 10-20. Si parte con i due relatori di maggioranza, Valter Marin (Lega) e Paolo Bongioanni (Fdi), che illustreranno soprattutto le modifiche avvenute durante le settimane di confronto in Commissione, dove sono stati approvati 60 emendamenti. Gli emendamenti delle minoranze sono stati invece quasi tutti ritirati per velocizzare l'iter in Commissione, ma vengono ora ripresentati.

"E' stato un ottimo lavoro - afferma Marin - siamo arrivati al provvedimento nella forma attuale dopo molta discussione, che ha permesso di intervenire con modifiche intelligenti".

"Stiamo vivendo un momento unico - aggiunge Bongioanni - ci voleva una risposta straordinaria e questo è un provvedimento formidabile. Una parte è stata stralciata ed è già diventata legge. E' il Bonus Piemonte da 116 milioni erogati una tantum a fondo perduto, che stanno venendo distribuiti mentre noi discutiamo questo provvedimento". (ANSA).