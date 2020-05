Frecce Tricolori su Torino, Appendino 'è segno speranza'

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Le Frecce Tricolori disegnano la bandiera d'Italia nel cielo di Torino. Un abbraccio simbolico verde, bianco e rosso, con cui la Pattuglia acrobatica in tour per il Paese rende omaggio agli italiani che lottano col coronavirus. "Sono colori che rappresentano la nostra storia, i nostri valori e le nostre speranze", scrive su Facebook la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha assistito al passaggio dal balcone di Palazzo Civico.

I caccia della pattuglia acrobatica hanno sorvolato il cielo di Torino, compiendo due passaggi sopra il fiume Po. "Oggi le Frecce Tricolori ci hanno dimostrato che possiamo guardare tutti nella stessa direzione", aggiunge la prima cittadina.

Numerosi i torinesi col naso all'insù per ammirare le Frecce Tricolori. In corso Moncalieri, in particolare tra Corso Vittorio e la chiesa della Gran Madre, diversi automobilisti per non perdersi lo spettacolo hanno abbandonato il proprio veicolo lungo la strada bloccando così per alcuni minuti il traffico.

