Fase 2: mercato del lunedì torna al completo ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 MAG - Ha riaperto questa mattina nella sua totalità, ad Alessandria, il mercato di piazza Garibaldi, appuntamento tradizionale cui gli alessandrini hanno dovuto rinunciare durante il periodo di lockdown. "Un momento bello e delicato insieme - sottolinea il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, che ha effettuato un sopralluogo con l'assessore al Commercio Mattia Roggero - perché questo è un mercato molto grande, frequentato da molte persone, con tanti banchi e una gestione complessa".

"Ringrazio chi ha lavorato alacremente perché tutto andasse bene - aggiunge il primo cittadino -. Mi sembra sia un buon sentiment in questa fase di riapertura e riavvio che si è unita un po' al riavvio di una città come la nostra, dove ognuno si assume le proprie responsabilità. Vedo un'adesione di cuore e convinzione, e questo dispone bene per il nostro futuro".

L'ampia piazza, a pochi passi dal centro, è presidiata dalla Polizia Locale. Agli accessi volontari della Municipale e dell'Associazione Alpini. "Se oggi possiamo ripartire con il mercato del lunedì è un lavoro di squadra, dagli ambulanti ai servizi del Comune - rimarca l'assessore Roggero - Purtroppo non è così facile, perché risultano 164 banchi. Speriamo continui senza criticità per tutta la giornata". (ANSA).