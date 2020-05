Fase 2: Appendino, più fondi o tante città in dissesto

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - "E' evidente che i 3 miliardi del Governo ai Comuni non sono sufficienti. Se entro il 31 luglio il Governo non dovesse intervenire, saremo uno dei Comuni che, come tanti altri, andrà in dissesto". Così, ospite di Radio Rai, la sindaca di Torino Chiara Appendino sulle conseguenze del coronavirus sui conti della Città. "Mancano oltre 230 milioni su un bilancio di 1,3 miliardi, con questo intervento del Governo pensiamo di recuperare 80 milioni .Noi ci aspettiamo che il dialogo col Governo vada avanti e vengano stanziate ulteriori risorse prima del 31 luglio". (ANSA).