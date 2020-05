Coronavirus:Amazon Torrazza aiuta Confraternita Misericordia

(ANSA) - TORRAZZA, 25 MAG - Il comitato 'Amazon nella Comunità', del centro di distribuzione di Torrazza Piemonte, ha effettuato una donazione alla Confraternita della Misericordia di Torino, un gruppo di volontari che fornisce servizi sociali, sanitari e di formazione alle persone in difficoltà.

Nello specifico, Amazon ha donato vari materiali tra cui monitor, stampanti, toner, sedie e un macchinario di purificazione dell'aria che permetterà all'associazione di proseguire la sua attività in condizioni di sicurezza per tutti i volontari. "Sin dai primi giorni dell'emergenza ci siamo concentrati sull'implementazione di misure per salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti - dice Salvatore Schembri Volpe, General Manager di Torrazza - ci siamo però resi conto che era necessario fare di più, anche per le comunità in difficoltà". (ANSA).