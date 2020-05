Charity dinner 'Gold for kids', cena di gala benefica a casa

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Una cena di gala benefica, ma ognuno a casa propria, per raccogliere fondi da destinare al progetto per l'oncologia pediatrica Gold for kids della Fondazione Umberto Veronesi. L'iniziativa del 'Charity dinner home edition' è della delegazione di Torino della fondazione: la serata è in programma giovedì 28 maggio, il dinner box, con una donazione minima di 50 euro, è preparato da Stratta catering & banqueting 1836. Il versamento bancario va intestato a Fondazione Umberto Veronesi, iban IT74W056960100000016090X21, causale: delegazione Torino. (ANSA).