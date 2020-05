Camera commercio Cuneo, neo presidente visita Fondazione Crc

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Prima uscita da presidente della Camera di Commercio di Cuneo per Mauro Gola, che ha scelto di iniziare le uscite dalla Fondazione Crc perché, spiega, "da sempre svolge un ruolo prezioso a servizio della comunità".

"Oggi più che mai è fondamentale affrontare insieme le sfide che questo momento difficile ci pone - aggiunge -, per fare in modo che un territorio che ha saputo creare valore diffuso continui ad essere luogo di eccellenza. È indispensabile essere uniti per dare risposte efficaci a bisogni sul piano sociale ed economico della nostra comunità".

"La visita di Mauro Gola, che ringrazio per avere scelto la Fondazione CRC come primo ente da incontrare dopo la sua elezione alla presidenza della Camera di Commercio di Cuneo, è stata un'occasione per ribadire la sintonia tra queste due istituzioni e sottolineare gli obiettivi comuni per lo sviluppo e la crescita della nostra comunità provinciale, tanto più nel difficile periodo che ci attende", commenta il presidente della Fondazione Crc, Giandomenico Genta. (ANSA).