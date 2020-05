Fase 2: incidenti a catena in montagna, morti e feriti

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Numerosi interventi del soccorso alpino fra le montagne piemontesi si sono resi necessari oggi con il ritorno - senza autocertificazione - alle escursioni in montagna dopo il lockdown. Il bilancio, per il momento parla di due morti. Il primo è uno scialpinista di 50 precipitato a Punta Collerin, nella zona di Balme. Il secondo è un uomo che insieme a un compagno stava praticando canyoning in un torrente nel Vallone del Piantonetto: il corpo è stato individuato in condizioni definite "incompatibili con la vita" ed è in via di recupero.

Ci sono, in altre località, almeno altri due feriti. (ANSA).