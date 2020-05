Turismo: Verbania, serve campagna rilancio Lago Maggiore

(ANSA) - VERBANIA, 23 MAG - ''Una campagna comune per rilanciare il brand lago Maggiore, per un turismo di prossimità e la promozione del territorio''. Lo chiede il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini, che invita ad affidare la promozione a una o più aziende specializzate ''che possano strettamente collaborare con il Distretto dei Laghi, affinché promozione e accoglienza seguano una stessa linea di sviluppo coordinata. In tal senso sarebbe opportuno estendere l'attività promozionale anche a tutto il territorio Insubrico''.

''Il Distretto dei laghi - dice il sindaco - vanta crediti nei confronti della Regione da lunga data; è urgente ottenerli per destinarli nell'immediato a una campagna di promozione del lago per il turismo di prossimità. Sono importanti stanziamenti a fondo perduto per le imprese turistiche del Vco, con un osservatorio per evitare chiusure. Inoltre investimenti per attrattiva turistica per il lago; segnalo anche la necessità di un protocollo sanitario specifico e chiaro per le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere con una FAQ sul sito della regione per gli operatori. Per la mia città sottolineo la necessità di vedere erogati i 250 mila euro per la Fondazione 'Il Maggiore'' e ricordo la nostra candidatura per Verbania capitale della cultura, un'occasione per l'intero Piemonte, e che richiede una partecipazione convinta della Regione''.

(ANSA).