Torino, si riempiono dehors e strade della movida

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Hanno iniziato a riempirsi intorno alle 19.30 i dehors delle zone della movida di Torino, nel primo sabato di riapertura dei locali. In piazza Vittorio dehors quasi pieni, sul posto i carabinieri per i controlli straordinari.

Piene anche le aree esterne dei locali nelle vie limitrofe a piazza Santa Giulia, dove sono presenti volanti della polizia municipale e della guardia di finanza. Decine di persone inizia anche nelle vie di San Salvario, per il momento senza creare assembramenti. (ANSA).