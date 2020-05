Verbania, Città vuole lungolago chiuso al traffico

(ANSA) - VERBANIA, 22 MAG - Stop alla circolazione delle auto sul lungo lago di Pallanza, a Verbania, per tutta la stagione estiva. La proposta arriva dall'amministrazione comunale verbanese che, approfittando delle restrizioni in corso per combattere il coronavirus, intende chiudere il lungolago dall'altezza dell'Istituto Idrobiologico sino a Villa Giulia.

Un'esperienza positiva che era già fatta l'estate scorsa.

(ANSA).