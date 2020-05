Verbania Capitale cultura, un mese per presentare il dossier

(ANSA) - VERBANIA, 22 MAG - Manca un mese alla presentazione del dossier Verbania Capitale Italiana della Cultura 2022, che deve essere inviato al Mibac entro il 30 giugno, scadenza posticipata in seguito all'emergenza coronavirus. Per fare il punto sulla candidatura si è svolta una video conferenza tra i vari partner coinvolti nel progetto.

"Abbiamo ora davanti a noi l'ultimo miglio - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Verbania, Riccardo Brezza - Si sta per affrontare un inteso mese di lavoro e di confronto con il territorio per arrivare a chiudere un dossier che sta costituendo un banco di prova importante per la costruzione di una rete culturale territoriale". Brezza si dice "soddisfatto" di aver visto "che molte delle proposte arrivate dagli assessori alla Cultura, e da me sostenute con un apposito appello ai parlamentari locali, sono state accolte dal Mibact e dal ministro Franceschini all'interno del Decreto Rilanco'".

Il programma degli eventi subirà alcune modifiche, che terranno conto delle manifestazioni già in calendario per il 2022 nonché delle nuove indicazioni che stanno emergendo da parte di Mibact e Enit in tema di valorizzazione turistico-culturale legate ai concetti di sostenibilità, e valorizzazione dei borghi. (ANSA).