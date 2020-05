Opera don Orione, giornata mondiale è virtuale

(ANSA) - TORTONA (ALESSANDRIA), 22 MAG - Il consigliere generale dell'Opera Don Orione don Fernando Fornerod ha inviato un messaggio di ringraziamento a tutti i giovani orionini che avrebbero dovuto festeggiare insieme la Giornata Mondiale a Tortona dall'1 al 5 luglio. L'evento a causa del coronavirus, è stato rinviato dal 26 luglio al primo agosto del 2021. "Come orionini non ci siamo mai tirati indietro - sottolinea don Fornerod - Quindi voglio ringraziare la Provvidenza e anche i giovani per la testimonianza di questi giorni". Un pensiero anche per don Pietro Sacchi, cappellano del Covid Hospital cittadino - "che ci rappresenta un po' tutti" - e alla 'grande geografia orionina' che abbraccia specialmente Asia, Africa, America Latina che ancora stanno attraversando con molte difficoltà questa pandemia. "Carissimi giovani, è un'opportunità bellissima di celebrare con vita, generosità, impegno, con la carità così come voleva don Orione... non solo un evento a Tortona, che vivremo comunque l'anno prossimo, ma proprio nei Paesi, nelle comunità a fianco di chi sta soffrendo e che pian piano sta anche uscendo da questa pandemia... Una Giornata Mondiale lì dove i poveri, i malati, i nostri fratelli attendono la nostra generosità... Buona celebrazione: maniche rimboccate e sorriso sulle labbra..." (ANSA).