Nuovo scalo ferroviario Alessandria, a giorni firma

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 MAG - Prende forma il progetto del nuovo scalo ferroviario alessandrino, al servizio delle merci che transitano da Genova e dal Mediterraneo e dirette ai mercati del cuore dell'Europa. Nei prossimi giorni Uirnet (la società pubblica cui fa capo il piano logistico nazionale) e Rfi firmeranno l'accordo di collaborazione per la progettazione. E' quanto è emerso dal primo incontro operativo del Comitato di guida strategica, organizzato in videoconferenza da Uirnet con tutti i protagonisti pubblici piemontesi e liguri, il Ministero, Rfi, Prefetture di Alessandria e Genova, Fondazione Slala (Sistema logistico del Nord Ovest d'Italia). Messo a punto il cronoprogramma del progetto del centro merci di Alessandria Smistamento, cui sono state assegnate risorse per 2 milioni di euro. Entro 10 mesi pronto il progetto di fattibilità economica, entro 12 quello di fattibilità tecnico- economica ed entro 18 il definitivo. Per il nuovo scalo - sottolinea Slala - sarà fondamentale il coinvolgimento di Tortona con il sistema dell'area di Rivalta Scrivia. Prefetture di Alessandria e Genova a disposizione per lavorare in stretto rapporto con tutte le parti per la stesura del protocollo legalità, considerato attività preziosa e fondamentale da Uirnet. (ANSA).